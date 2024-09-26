Украинцы начали тратить больше на новые авто

В августе 2024 года украинцы потратили почти 15 миллиардов на новые авто, что почти на 50% больше по сравнению с августом 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Расходы украинцев на новые авто за август 2024 года на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 28% по сравнению с июлем.

Около половины этих средств было потрачено на машины всего пяти брендов. Лидером стал премиальный немецкий BMW с продажами на 2,15 млрд грн. Далее следует Toyota, машины которой принесли дилерам 2,14 млрд грн. Третье место занял Mercedes-Benz с показателем в 1,2 млрд грн.

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В пятерку наиболее популярных марок также вошли Volkswagen с затратами на 948 млн грн и Audi - 752 млн грн.

Кроме этого, украинцы активно покупали новые авто таких брендов, как Skoda, Land Rover, Renault, Lexus и Nissan.

Всего с начала 2024 года в Украине было приобретено новых автомобилей на 82,4 млрд грн, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Напомним:

В Украине в импорте подержанных авто в возрасте до 5 лет преобладают электромобили. В августе 2024 года украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.