"Нафтогаз" увеличил прибыль почти в четыре раза в 2024 году

В первом полугодии 2024 года "Нафтогаз" получил прибыль, что почти в 4 раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В январе-июне 2024 года "Группа Нафтогаз" получила 24,4 млрд грн чистой консолидированной прибыли.

Сообщается, что такого результата удалось достичь прежде всего благодаря росту доходов от реализации газа, нефти и нефтепродуктов, а также от услуг по распределению природного газа.

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Обзор финотчетности Группы провела независимая международная аудиторская компания PwC Ukraine.

Кроме того, пресс-служба Группы Нафтогаз сообщает, что консолидированная операционная прибыль за первое полугодие 2024 года достигла 28,9 млрд грн по сравнению с 14 млрд грн по результатам 1 полугодия 2023-го.

Ключевыми компаниями, которые показали прибыль в первом полугодии 2024 года, являются НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", ООО "Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины", АО „Укртранснафта".

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Напомним:

Компании группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 9,8 млрд куб. м товарного газа с начала года.