"Нафтогаз" збільшив видобуток газу: в компанії розповіли про наступну мету

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Компанії групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд куб. м товарного газу з початку року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Як зазначається в повідомленні, це на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Наразі показники видобутку блакитного палива перевищують операційний план більш ніж на 2%.

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Як повідомив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, фахівці "Укргазвидобування" ввели в експлуатацію 52 свердловини. З них 17 – високодебітні, дають понад 100 тис. куб. м газу щодоби.

"Ми не відмовляємось від своєї мети – перейти на використання газу виключно вітчизняного видобутку для потреб українців", – зауважив Чернишов.

Нагадаємо:

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"Нафтогаз" має намір пройти зиму 2024-2025 року з українським газом, газ за кордоном за кредит ЄБРР купується про запас.