Укрзализныця планирует увеличить объемы перевозок в ЕС через Венгрию

АО "Укрзализныця" будет работать над увеличением объемов перевозок в Евросоюз через Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Во время выставки InnoTrans 2024, проходившей в Берлине, дочерняя компания Укрзализныци UZ Cargo Poland и Rail Cargo Hungaria Zrt. подписали меморандум, предусматривающий увеличение объемов интермодальных и обычных железнодорожных грузовых перевозок между Украиной и Венгрией.

"В ближайшие годы прогнозируется значительный рост объемов железнодорожных грузовых перевозок между Украиной и ЕС, включая интермодальные и обычные железнодорожные перевозки. Организация этих грузопотоков через Венгрию является одним из приоритетных направлений", - говорится в сообщении.

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Работа компаний включает расчет тарифов, предоставление подвижного состава и организацию перевозок для увеличения товарооборота и предоставления клиентам полного спектра транспортно-экспедиционных услуг.

Запланировано, в частности, развивать перевозки между ЕС и Украиной через железнодорожные переходы Батево - Епереське и Захонь - Чоп.

Кроме того, предполагается оптимизировать использование активов в международных трансграничных перевозках для вагонов европейской и широкой колеи.

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Напомним:

АО "Укрзализныця" и Польская государственная железная дорога договорились развивать интермодальные железнодорожные маршруты между Азией и Европой.