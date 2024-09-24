Залізниці України та Польщі домовились про розвиток маршрутів

АТ "Укрзалізниця" і Польська державна залізниця домовилися розвивати інтермодальні залізничні маршрути між Азією та Європою.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Сторони домовились про підвищення пропускної спроможності та ефективності прикордонних переходів у вантажних перевезеннях, а також розширення прикордонної залізничної інфраструктури.

Як розповіли в "Укрзалізниці", Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС, зокрема завдяки маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузія – Україна до Польщі через польсько-українські залізничні прикордонні переходи.

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Як йдеться в повідомленні, головним завданням для обох сторін є відновлення та розвиток Євразійського інтермодального сполучення та забезпечення максимальної ефективності залізничних вантажних перевезень на польсько-українських прикордонних переходах.

"Україна і Польща – стратегічні партнери у цьому проєкті, тому нашим країнам важливо разом координувати роботу та працювати над розбудовою україно-польських залізничних прикордонних переходів та коридорів TEN-Т колії 1435 мм на території України", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

"Ця співпраця сприятиме збільшенню залізничних вантажопотоків між Польщею та Україною та розвитку торговельного коридору з Китаю через Центральну та Східну Азію. Географічне положення Польщі має стратегічне значення для здійснення євразійського залізничного транспорту. Саме тут сходяться кілька залізничних маршрутів, що ведуть з Азії в Європу, в тому числі маршрут TITR, Південний, Центральний і Північний маршрут Нового шовкового шляху і Південно-Західний коридор", – розповів генеральний директор АТ "Польська державна залізниця" & PKP Group Алан Беруд.

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