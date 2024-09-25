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Производителю тактической одежды M-tac удалось сохранить 70% персонала после российского обстрела

Среда, 25 сентября 2024, 19:24 - Владимир Туник-Фриз

После российского обстрела в январе 2024 года, который существенно повредил производственные мощности производителя тактической одежды M-tac, компании удалось сохранить 70% работников благодаря помощи украинских брендов.

Об этом сообщил основатель компании M-tac Александр Карасев во время экспортного форума ЭП.

После обстрела мощностей M-tac в январе 2024 года около двух месяцев компания не экспортировала продукцию, поскольку полностью был уничтожен склад с материалами.

После этого M-tac получили дополнительные инвестиции на восстановление.  

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"Это дало нам возможность пройти нулевую или минусовую точку нашего бизнеса. Сейчас у нас работает около тысячи человек в Украине, нам пришлось брать подрядчиков из других брендов. Наши фабрики работали как просто фабрики, другие бренды шли на встречу. Благодаря этому мы смогли сохранить 70% работников", - отметил Карасев.

При этом, самой большой проблемой для восстановления мощностей компании остается дефицит рабочей силы.

"У нас не хватает квалифицированных работников, идет отток рабочей силы из Украины. С той рабочей силой, которая есть сейчас, с большим объемом производства в Украине можно распрощаться", - добавил Александр Карасев.

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