Російські ракети 2 січня пошкодили фабрику бренду тактичного одягу M‑TAC у Києві

Через ракетну атаку росіян на Київ 2 січня виробничі потужності та складські приміщення українського виробника тактичного одягу M‑TAC були пошкоджені чи повністю знищені.

Про це повідомили в компанії.

"У звʼязку з масовою терористичною ракетною атакою на Київ виробничі потужності та складські приміщення М-Тас були пошкоджені/знищені", – йдеться в повідомленні.

У компанії додають, що після встановлення ступеня пошкоджень і завданих збитків, буде розпочато відправку наявних товарів та/або повернення коштів.

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Нагадаємо:

М-Тас (Militarist Тactical) – це український виробник тактичного одягу, взяття та спорядження, який був заснований Олександром Карасьовим та Денисом Головком.

Влітку 2022 року виробництво M‑TAC виросло втричі. Компанія відкрила фабрику у Львівській області на 6000 кв. м та орендувала додаткові 2000 кв. м для київської фабрики.

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Загалом виторг M‑TAC у 2022 році становив 600-650 млн грн.