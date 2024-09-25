Федоров рассказал о внедрении искусственного интеллекта в работу государства

Министерство цифровой трансформации Украины нарабатывает политику для внедрения искусственного интеллекта в работу государства.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме "Дирижеры изменений", передает Интерфакс-Украина.

"В каждом направлении (над которыми работает Минцифры, - ред.) есть свои проекты, которые нужно формировать. А отдельное направление, которое вообще сейчас станет фундаментальным, сквозным для каждой отрасли, о котором мы заботимся, где формируем политику, это будет, конечно, искусственный интеллект", - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что Украина должна не пропустить этот тренд в мире, а стать центром. По мнению Федорова, таким образом появится возможность "обогнать" другие цифровые правительства.

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"Мы со 102 места в мире на 5 место за пять лет поднялись. Но нам нужно на первое место, как раз искусственный интеллект и автоматизация - то направление, которое сейчас для нас приоритетное", - отметил Федоров.

Он добавил, что представители Минцифры будут проводить встречи со всеми ведущими ІТ-компаниями Украины, обсуждать, что можно сделать в этом направлении, и как привлечь новых участников.

"Я думаю, что нас ждет революция, которую мы не можем пропустить, и нам нужно ее возглавить в мире", - подытожил министр.

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Напомним:

Украинский стартап Osavul, занимающийся медиааналитикой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), привлек три миллиона долларов в рамках раунда late seed от трех европейских фондов.