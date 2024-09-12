Український ШІ-стартап Osavul залучив три мільйони доларів інвестицій

Osavul

Український стартап Osavul, що займається медіааналітикою з використанням штучного інтелекту (ШІ), залучив три мільйони доларів в межах раунду late seed від трьох європейських фондів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що компанія у другому раунді інвестицій отримала три мільйони доларів від 42CAP, u.ventures та SMRK.

"Osavul планує спрямувати отримані інвестиції на масштабування діяльності на глобальному рівні – вийти на нові ринки (зокрема, в США та ЄС), запропонувати нові можливості B2B сегменту та спрямувати ресурси на вдосконалення алгоритмів ШІ", – йдеться в повідомленні.

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За словами генеральний партнер 42CAP, який є основним інвестором угоди, Алекса Майєра, стартап ідеально доповнив портфель фонду, який спеціалізується на інвестиціях в наступне покоління B2B-компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення на основі технологій даних по всій Європі.

Крім того, рік тому Osavul підтримав венчурний фонд SMRK і проінвестував один мільйон доларів на seed раунді. Тепер венчурний фонд приєднався до наступного раунду інвестицій.

ІТ-компанія, спрямована на боротьбу з дезінформацією, була заснована в лютому 2022 року у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україні. Аналітична платформа здатна працювати з даними текстових, відео- та аудіоформатів на різних платформах (вебсайти, соціальні мережі тощо).

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"Вплив штучного інтелекту в наративних атаках викликає особливе занепокоєння, оскільки він може бути використаний для формування громадської думки через дезінформацію. Osavul застосовує ШІ спеціально для виявлення та протидії цим атакам, забезпечуючи більш стійку інформаційну екосистему.

Ця інвестиція дає нам можливість розширити наш технологічний досвід та реалізувати ініціативи, спрямовані на те, щоб зробити цифровий світ безпечнішим і надійнішим простором для всіх" – зазначив співзасновник і CEO Osavul Дмитро Плєшаков.

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Економічна правда.