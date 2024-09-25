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В четверг в Украине не планируют выключать электроэнергию

Среда, 25 сентября 2024, 18:30 - Виктор Волокита

В Украине 26 сентября меры ограничения потребления электроэнергии не планируются

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". 

"В четверг меры ограничения потребления не планируются", - отметили в компании.

В Укрэнерго" добавили, что компания дополнительно сообщит в случае изменения ситуации.

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Напомним:

За минувшие сутки, 24 сентября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Укрэнерго электроэнергия
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