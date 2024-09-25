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У Міненерго повідомили про знеструмлення у шести областях через обстріли

Середа, 25 вересня 2024, 11:15 - Віктор Волокіта

За минулу добу, 24 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

Зокрема, у Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та місцева промисловість. 

Згідно з повідомленням, з технічних причин були знеструмлення у двох областях.

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У Чернігівській області знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено. 

У Запорізькій області через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія, при цьому один з об’єктів знижував напругу. Живлення відновлено.

На ранок 25 вересня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 482 населених пунктів України.

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Нагадаємо:

РФ цієї осені, за наявними даними, може завдати повітряних ударів по трьох українських атомних електростанціях.

Міненергетики електроенергія
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