Апелляционный суд поддержал "Украинскую биржу", решение об аннулировании ее лицензии приостановлено.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской биржи".

Шестой апелляционный административный (ШААС) суд разрешил "Украинской бирже" возобновить торги.

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении этого заявления, но ШААС стал на сторону Украинской биржи.

Реклама:

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента его принятия - 24 сентября 2024 года.

"Это решение позволяет бирже возобновить свою деятельность на период судебного рассмотрения дела. Мы уже начали процесс запуска торгов, и в ближайшее время, после завершения всех необходимых организационных мероприятий, биржа снова будет работать в обычном режиме. В то же время мы продолжаем оспаривать постановление НКЦБФР в судебном порядке", - говорится в сообщении биржи.

Сообщается, что дата возобновления торгов станет известна позже.

Реклама:

Напомним:

С 8 июля торги на "Украинской бирже" не проводились, ведь ее лицензии аннулированы.