"Українська біржа" зупинила роботу через анулювання ліцензій

8 липня торги на "Українській біржі" не проводитимуться, адже її ліцензії анульовано.

Про це повідомляє пресслужба "Української біржі".

"Повідомляємо вам, що біржею подано до Київського окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправною і скасування Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій", – йдеться в заяві пресслужби.

Також біржею подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання судовим рішенням у справі законної сили.

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Станом на ранок 8 липня не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому 8 липня, торги не проводяться.

Нагадаємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) позбавила АТ "Українська біржа" ліцензії. Відповідне рішення було ухвалено 5 червня.

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29 квітня акціонери фондової біржі ПФТС проголосували за анулювання наявних в неї ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.