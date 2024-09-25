Правительство проигнорировало позицию бизнеса по повышению налогов – ассоциация

При обсуждении правительства с бизнесом повышения налогов предложения предпринимателей не были учтены.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

"У нас было много встреч (с правительством - ЭП), все проговорили, но приняли то, что приняли. Почти не были учтены предложения крупных бизнес-ассоциаций", - заявил он.

Чижиков подчеркнул, что бизнес понимает, что новый пакет налогов важен для Украины, потому что бюджет на сегодня не в лучшем состоянии.

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Но в то же время президент Торгово-промышленной палаты выразил опасения, что те, кто всегда платил налоги - будет платить больше, а те, кто не платил - и не начнет этого делать.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что любое повышение себестоимости, которое следует за повышением налогов, вызывает вопрос будет ли в дальнейшем работать предприятие.

"Очень важно учесть то, что когда вы поднимаете налоги, больше бизнеса будет закрываться и налогов будут платить меньше. Эффект будет обратный", - отметил он.

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Напомним:

После того, как Рада поддержала повышение налогов в первом чтении, бизнес Украины потерпел поражение в дискуссии с правительством по этому вопросу.