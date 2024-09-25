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ТЦК мобилизует работников металлургии вместо поиска уклонистов – объединения

Среда, 25 сентября 2024, 17:20 - Артур Крыжный

Бизнес-ассоциации призывают правительство Украины разработать и одобрить целесообразный механизм экономического бронирования на фоне мобилизации работников.

Об этом шла речь при обсуждении вопроса экономического бронирования на форуме ЭП "Украинский экспорт: окно открывается?".

"ТЦК идет не искать тех, кто уклоняется, а приходит на рабочее предприятие, стоит на проходной и за полдня выполняет норму за 2-3 месяца", - отметил президент ОП „Укрметаллургпром" Александр Каленков.

При том, что все предприятия объединения признаны критически-важными для экономики, на них мобилизовано в среднем 20% работников. Например, на заводе "АрселорМиттал" в Кривом Роге уже мобилизовано 3,5 тысячи рабочих, на предприятиях "Метинвеста" - около 10 тысяч рабочих, говорит Каленков.

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"Наши предприятия создают много рабочих мест в других отраслях и других регионах присутствия. Одно рабочее место в нашей отрасли создает восемь в других отраслях", - отметил он.

Кроме того, по словам первого заместителя генерального директора "Интерпайп" Дениса Морозова, промышленная компания может забронировать лишь до 50% работников, что усложняет работу.

Предприниматели призвали правительство разработать такую модель бронирования, которая бы учитывала экономическую составляющую бизнеса, потому что она у всех разная.

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"Любой подход, где учитывается заработная плата - это также спорное решение", - считает Александр Каленков.

Напомним:

Минэкономики нарабатывает несколько моделей экономического бронирования, а заработать оно должно в октябре-ноябре.

металлургия
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