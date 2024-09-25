Россия имеет секретный проект разработки военных беспилотников в Китае - Reuters

Россия имеет в Китае программу для разработки и производства беспилотников для войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Россия создала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.

ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработало и провело летные испытания новой модели беспилотника под названием "Гарпия-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов.

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"Купол" сообщил министерству обороны, что он может производить беспилотники, включая G3, в больших масштабах на заводе в Китае, чтобы оружие могло быть использовано в „специальной военной операции" в Украине - термин, который Москва использует для обозначения войны.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что не знало о таком проекте, добавив, что в стране введены строгие меры контроля за экспортом беспилотников.

На прошлой неделе американские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, что они назвали поддержкой Китаем российской военной машины.

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Дрон "Гарпия-3" способен лететь на расстояние более 2000 км. Полезная нагрузка составляет 50 кг, говорится в отчете Купола для Минобороны РФ. Образцы "Гарпии" и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в Россию для дальнейших испытаний, опять же с привлечением китайских экспертов.

Компания "Купол" получила семь военных беспилотников, изготовленных в Китае, включая две "Гарпии", в свою штаб-квартиру в городе Ижевск. Счета-фактуры, в одном из которых требуется оплата в китайских юанях, не указывают даты доставки дронов и не идентифицируют поставщиков в Китае.

Сообщается, что доставка образцов беспилотников компании "Купол" была первым конкретным доказательством того, что дроны, изготовленные в Китае, были доставлены в Россию с начала большой войны в Украине.

Напомним:

Украина считает Китай самой большой проблемой из-за того, что большинство компонентов в российском оружии на поле боя в Украине китайского производства.