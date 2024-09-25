В Украине разоблачили сеть конвертационных центров подсанкционной Webmoney

Бюро экономической безопасности Украины и СБУ разоблачили группу лиц, которые незаконно обменивали электронные деньги с подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer на безнал и наличные.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как говорится в сообщении, подозреваемые осуществляли все транзакции, в том числе и с российским рублем, без лицензии Национального банка Украины и с нарушениями законодательства Украины.

Следствие установило, что фигуранты дела размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов.

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В дальнейшем получали от других лиц оплату и осуществляли переводы из собственных электронных кошельков.

Общий объем проведенных финансовых операций составляет десятки миллионов гривен. По данным правоохранителей, часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в Украине.

Детективы БЭБ провели 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Запорожской областях.

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12 лицам было объявлено о подозрении.

Напомним:

В рамках расследования детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по факту уклонения от уплаты налогов экспортер зерновых возместил в бюджет более 8 млн грн.