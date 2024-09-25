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Експортер, що заявляв про тиск БЕБ, визнав вину та відшкодував вісім мільйонів збитків

Середа, 25 вересня 2024, 16:00 - Олексій Артемчук
 
Getty Images

В рамках розслідування детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за фактом ухилення від сплати податків експортер зернових  відшкодував до бюджету понад 8 млн грн. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Експортер намагався вивезти з одеського порту зерно без відповідних документів про походження. Компанія не відобразила у податкових деклараціях його отримання та відповідно не сплатила необхідні податки.

Зазначається, що столична компанія була зареєстрована у серпні 2022 року та за два роки експортувала товару майже на 2 млрд грн, сплативши лише 7 млн грн податків.

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Детективи БЕБ провели ряд слідчих дій, що стосувалися виключно вантажу, та отримали докази ухилення від сплати податків. 

Водночас експортер, намагаючись уникнути відповідальності, заявив про тиск з боку БЕБ та затримку судна. Однак вже за тиждень визнав свою провину та відшкодував завдані державі збитки. До бюджету надійшло понад 8 млн грн. 

Повідомляється, що наразі слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

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Нагадаємо:

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили та припинили маштабне підпільне виробництво та продаж одягу під виглядом всесвітньо відомих брендів.

БЕБ експорт Одеса
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Економічна правда
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