Победители спецаукциона построят 278 МВт новой генерации для балансировки энергосистемы

22 из 35 компаний-победителей долгосрочного спецаукциона "Укрэнерго" по приобретению услуг автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ) оплатили финансовое обеспечение на счета эскроу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Таким образом, они прогарантировали выполнение своих обязательств, а затем - 278 МВт новых балансирующих мощностей должны появиться в украинской энергосистеме уже через год. До 15 августа 2025 года компании-победители должны пройти сертификацию оборудования, а с октября - начать предоставлять эту услугу в украинской энергосистеме.

В частности, сейчас уже прогарантировано:

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строительство новых мощностей для предоставления до 68 МВт услуг на загрузку, то есть способности электроустановок поддерживать энергосистему путем увеличения выдачи электрической энергии в сеть;

строительство новых мощностей для предоставления до 210 МВт симметричного резерва, то есть способности электроустановок как загружаться, так и разгружаться - в зависимости от потребности энергосистемы Украины.

Еще один из победителей является действующим поставщиком вспомогательных услуг и прогарантировал предоставление резервов уже сертифицированным оборудованием мощностью 119 МВт.

Напомним:

11 из 13 компаний-победителей, по результатам специального аукциона по приобретению резервов поддержки частоты (РПЧ), внесли финансовое обеспечение на счета эскроу. Эти компании финансово прогарантировали строительство 99 МВт мощностей электроустановок, которые появятся в украинской энергосистеме уже через год.

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