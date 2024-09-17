Спецаукціон "Укренерго": 11 з 13 компаній-переможців внесли фінансове забезпечення

11 з 13 компаній-переможців, за результатами спеціального аукціону з придбання резервів підтримки частоти (РПЧ), внесли фінансове забезпечення на рахунки ескроу.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Згідно з повідомленням, ці компанії фінансово прогарантували будівництво 99 МВт потужностей електроустановок, які з’являться в українській енергосистемі вже через рік. До 15 серпня 2025 року вони мають пройти сертифікацію обладнання, а з жовтня – почати надавати цей вид резерву українській енергосистемі.

В "Укренерго" зауважили, що аукціон дає енергосистемі не лише приріст балансуючих потужностей в майбутньому. Також ці нові електроустановки суттєво знизять вартість допоміжних послуг для української енергосистеми.

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"Середньозважена ціна 1 мегавата на спеціальному аукціоні склала близько 700 грн. Для порівняння: зараз за 1 мегават послуг РПЧ "Укренерго" платить 1339,82 грн. Тобто економія за 5 років, у разі незмінності цін, складе майже 2,7 млрд гривень", - розповіли в "Укренерго".

Нагадаємо:

15 серпня "Укренерго" провело довгостроковий спеціальний аукціон на закупівлю РПЧ на 5 років для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

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Послуги з надання резерву підтримки частоти – це послуги готовності електроустановок постійно реагувати на зміну частоти в енергосистемі. Це швидкий резерв, який надається автоматично – не пізніше, ніж через 30 секунд з моменту виникнення відхилення частоти. Він необхідний для стабільної синхронної роботи європейської та української енергосистем.