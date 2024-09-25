Экспортер, заявлявший о давлении БЭБ, признал вину и возместил восемь миллионов убытков
В рамках расследования детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по факту уклонения от уплаты налогов экспортер зерновых возместил в бюджет более 8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Экспортер пытался вывезти из одесского порта зерно без соответствующих документов о происхождении. Компания не отразила в налоговых декларациях его получения и соответственно не уплатила необходимые налоги.
Отмечается, что столичная компания была зарегистрирована в августе 2022 года и за два года экспортировала товара почти на 2 млрд грн, уплатив лишь 7 млн грн налогов.
Детективы БЭБ провели ряд следственных действий, касающихся исключительно груза, и получили доказательства уклонения от уплаты налогов.
В то же время экспортер, пытаясь избежать ответственности, заявил о давлении со стороны БЭБ и задержке судна. Однако уже через неделю признал свою вину и возместил нанесенный государству ущерб. В бюджет поступило более 8 млн грн.
Сообщается, что сейчас следствие продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
Напомним:
Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области разоблачили и прекратили масштабное подпольное производство и продажу одежды под видом всемирно известных брендов.