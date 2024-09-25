Экспортер, заявлявший о давлении БЭБ, признал вину и возместил восемь миллионов убытков

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В рамках расследования детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по факту уклонения от уплаты налогов экспортер зерновых возместил в бюджет более 8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Экспортер пытался вывезти из одесского порта зерно без соответствующих документов о происхождении. Компания не отразила в налоговых декларациях его получения и соответственно не уплатила необходимые налоги.

Отмечается, что столичная компания была зарегистрирована в августе 2022 года и за два года экспортировала товара почти на 2 млрд грн, уплатив лишь 7 млн грн налогов.

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Детективы БЭБ провели ряд следственных действий, касающихся исключительно груза, и получили доказательства уклонения от уплаты налогов.

В то же время экспортер, пытаясь избежать ответственности, заявил о давлении со стороны БЭБ и задержке судна. Однако уже через неделю признал свою вину и возместил нанесенный государству ущерб. В бюджет поступило более 8 млн грн.

Сообщается, что сейчас следствие продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

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Напомним:

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области разоблачили и прекратили масштабное подпольное производство и продажу одежды под видом всемирно известных брендов.