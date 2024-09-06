Одяг, взуття, аксесуари: в Одесі масштабно підробляли відомі бренди

ФОТО: БЕБ

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили та припинили маштабне підпільне виробництво та продаж одягу під виглядом всесвітньо відомих брендів.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило групу осіб, які налагодили незаконну діяльність цехів, складських приміщень та магазинів.

За даними БЕБ, вони незаконно використовували товарні знаки та фірмове найменування відомих компаній.

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Детективи БЕБ провели 9 обшуків у м. Одесі, під час яких виявили 2 цехи з виробництва одягу, складське приміщення, де зберігалась контрафактна продукція та 2 магазини з продажу підробки.

Окрім одягу, взуття та аксесуарів також вилучено мобільну й оргтехніку, промислове обладнання, документи. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 20 млн грн.

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