Зарплаты в госорганах выросли с начала года: где получают больше всего

Средняя заработная плата работников государственных органов в августе 2024 года составила 55,8 тыс грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Если ее сравнить с июлем, то средняя зарплата уменьшилась на 5%, а по сравнению с январем - увеличилась более чем на 44%.

Больше всего получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где средняя зарплата составляет 111,9 тыс грн.

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Второе место занимает Антимонопольный комитет - 97 тыс грн, третье - Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания - почти 80 тыс грн.

Самые маленькие зарплаты в Государственной инспекции энергетического надзора - 36 тыс грн.

Напомним:

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В Украине 18 сентября стартовала информационная кампания "Конечно, сможешь!", которая будет способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда.