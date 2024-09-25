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Зарплаты в госорганах выросли с начала года: где получают больше всего

Среда, 25 сентября 2024, 15:47 - Виктор Волокита
 

Средняя заработная плата работников государственных органов в августе 2024 года составила 55,8 тыс грн. 

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Если ее сравнить с июлем, то средняя зарплата уменьшилась на 5%, а по сравнению с январем - увеличилась более чем на 44%. 

Больше всего получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где средняя зарплата составляет 111,9 тыс грн. 

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Второе место занимает Антимонопольный комитет - 97 тыс грн, третье - Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания - почти 80 тыс грн.

Самые маленькие зарплаты в Государственной инспекции энергетического надзора - 36 тыс грн.

Напомним:

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зарплата Украина
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Экономическая правда
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