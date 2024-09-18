В Україні хочуть скоротити розрив між зарплатами чоловіків та жінок: стартувала інформкомпанія

В Україні 18 вересня стартувала інформаційна кампанія "Звісно, зможеш!", яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Метою компані є зменшення гендерного розриву у зарплатах з 18,6% до 13,6% до 2030 року

Як йдеться в повідомленні, в Україні до повномасштабного російського вторгнення (у 2021 році) різниця в оплаті праці між жінками та чоловіками становила 18,6%.

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У 2015 році розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні становив 26% і до 2021 року значно скоротився.

"Один із важливих кроків, які ми здійснюємо для подолання гендерного розриву в оплаті праці, — розробка нового Трудового кодексу", - зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, його ухвалення надасть жінкам додаткові опції для професійної реалізації та посилить захист їхніх прав.

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Зокрема, в кодексі буде законодавчо закріплено принцип однакової оплати праці жінок та чоловіків за працю рівної цінності, врегульовано правовий захист працюючих жінок виключно в рамках позитивної дискримінації, що сприятиме підвищенню їх конкурентоздатності на ринку праці.

В повідомленні також уточнюється, що з 18 вересня Міністерство економіки спільно з ООН Жінки та за підтримки Офісу першої леді та уряду Швеції розпочинають втілення національної інформаційної кампанії "Звісно, зможеш!". Її мета — сприяти подоланню гендерних стереотипів щодо професійного розвитку жінок, привернути увагу до проблеми гендерного розриву в оплаті праці між чоловіками і жінками.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який має врегулювати роботу домашніх працівників та знизити рівень незадекларованої праці.