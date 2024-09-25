С 1 октября стартуют онлайн-аукционы по аренде госземель: какие условия

С 1 октября стартуют первые онлайн-аукционы в рамках проекта "Земельный банк", которые открывают возможность аренды государственных земель.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Количество объявленных аукционов по аренде государственных земель постоянно растет. Сейчас объявлены аукционы по аренде государственных земель уже 65, они охватывают 9 областей Украины. Наибольшее количество земельных участков сосредоточено в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.

Фермеры и агрокомпании имеют возможность выбрать земли из более 4000 га. На аукционах представлены земельные участки от небольших хозяйств в 2 га до значительных массивов в 262 га. Стартовая цена аренды - от 9 тысяч гривен до 1,14 млн грн.

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Однако, победит самое высокое предложение, которое будет определено в ходе онлайн-аукциона.

Ознакомиться с лотами можно в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" или на вебсайте "Земельного банка" в разделе "Карта".

Напомним:

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ООО "Государственный земельный банк" 30 августа объявило на Prozorro.Продажи о первых 16 аукционах по аренде государственных сельскохозяйственных земель.