Земельний банк оголосив перші в Україні аукціони з оренди державних сільгоспземель

Віталій Коваль фото: УП

ТОВ "Державний земельний банк" 30 серпня оголосило на Prozorro.Продажі про перші 16 аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Йдеться про земельні ділянки у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів.

Згідно з повідомленням, до кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних с/г земель у 20 областях України.

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Площа ділянок варіюється від 1 до 4000 га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом.

Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

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Фонд розраховує отримати до 1 млрд грн від оренди перших 100 000 га, а після того як йому передадуть усі 800 000 га державних земель, сума може зрости до 8 млрд грн.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України завершив процес корпоратизації ДП "Фонд аграрних інвестицій", створивши на його основі ТОВ "Державний земельний банк".

Економічна правда