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Налоговая ужесточила проверки перевозчиков пассажиров через границу

Среда, 25 сентября 2024, 13:13 - Виктор Волокита

Государственная налоговая служба наладила механизм взаимодействия с Государственной пограничной службой и теперь имеет информацию о транспортных средствах, а также о количестве пассажиров, пересекших государственную границу. 

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Эта информация позволит определить минимальный доход перевозчика от предоставленных услуг, а также сумму не выданных им расчетных документов.

Так, в сентябре 2024 года Государственной налоговой службой совместно с Государственной пограничной службой уже провели в пунктах пересечения границы ряд результативных совместных мероприятий и выявили факты несоблюдения проведения расчетов и отсутствие лицензии на право осуществления перевозок.

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"Настоятельно рекомендую всем автоперевозчикам оприходовать доход от своей деятельности и выдавать чеки в полном объеме. Вы этого сейчас не делаете", - обратился Гетманцев к перевозчикам. 

Напомним:

В этом году от системы "Шлях" отключили несколько десятков перевозчиков за переправку мужчин за границу. 

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Налоговая налоги
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