Від системи "Шлях" відключили 16 нових перевізників за переправлення чоловіків за кордон

Від системи "Шлях" відключили ще 16 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Зокрема, від системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:

ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович

ФОП Ліхтей Артем Вікторович

ФОП Педорченко Артем Леонідович

ФОП Радомський Дмитро Валерійович

ФОП Яцюра Андрій Миколайович

ФОП Гонтюк Олександр Якович

ФОП Аронець Сергій Анатолійович

ФОП Смульський Олександр Олександрович

ФОП Дубовик Максим Юрійович

ФОП Блаженко Олександр Михайлович

ФОП Таран Вадим Володимирович

ФОП Сімагутін Андрій Вячеславович

ФОП Колядюк Василь Павлович

ТОВ "АВТ Гглобал"

ТОВ "Меріенжел"

ТОВ "МакарТранс"

За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Їхні водії автотранспорту протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

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Як йдеться в повідомленні, розглядається ще десятки фактів зловживань щодо внесення даних до системи "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Нагадаємо:

В Україні в серпні 2024 року 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

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