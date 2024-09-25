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Украина и Вьетнам договорились об увеличении товарооборота в различных сферах

Среда, 25 сентября 2024, 12:43 - Виктор Волокита
 
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Вьетнама То Лам обсудили развитие двусторонних отношений и увеличение товарооборота, в частности в аграрной промышленности.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента. 

Во время встречи президентов То Лам отметил, что в 2022 году товарооборот с Украиной снизился, но уже в прошлом году снова начал постепенно расти. Он предложил обоим государствам работать над его наращиванием в различных сферах.

"Если Президент захочет и даст соответствующий импульс, я думаю, было бы неплохо, чтобы наши команды, министерства работали вместе и посмотрели, что можно сделать, чтобы увеличить товарооборот между нашими государствами", - сказал Зеленский.

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Он поблагодарил Вьетнам за предоставление 500 тыс. долларов США через международные гуманитарные организации и готовность присоединиться к восстановлению Украины после окончания войны.

Напомним:

Украина экспортировала почти 692 тыс тонн сахара в маркетинговом сезоне 2023-2024 годов, который закончился 31 августа. Это примерно на 60% больше, чем в прошлом году, когда в Украине действовал временный запрет на экспорт сахара.

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