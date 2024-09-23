Україна значно збільшила експорт цукру за рік

Експорт цукру з України за рік перевищив 690 тис тонн.

Про це повідомляє національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

Україна експортувала майже 692 тис тонн цукру в маркетинговому сезоні 2023-2024 років, який закінчився 31 серпня.

Повідомляється, що це приблизно на 60% більше, ніж торік, коли в Україні діяла тимчасова заборона на експорт цукру.

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77% українського експорту цукру пішло в країни Євросоюзу, насамперед в Італію (19% від цього обсягу), Болгарію (18%) і Угорщину з Румунією (по 14%).

Поза межами Євросоюзу основними напрямками експорту були Камерун, Лівія й Туреччина.

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В Україні спостерігається значне зниження відпускних цін на цукор, які наразі становлять 26,5 – 27,5 грн/кг. Ця тенденція викликана не стільки зростанням запасів цукру в країні, скільки труднощами з експортом.