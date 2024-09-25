В Украине рассказали, как в регионах отреагировали на старт "Национального кэшбэка"

В Украине более 1000 компаний и 167 ФОПов присоединились к программе "Национальный кэшбек" по состоянию на 13 сентября 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Как говорится в сообщении, почти треть бизнесов задействована в сфере производства пищевых продуктов - 326 бизнесов. Еще почти 17% компаний занимаются розничной торговлей - 175 бизнесов. Оптовая торговля занимает третье место - 146 компаний или 14%.

Наиболее активно в программе приняли участие бизнесы из таких регионов:

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- Киев - 231 компания.

- Днепропетровщина - 112

- Львовщина - 96

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- Киевщина - 87

- Харьковщина - 76.

Меньше всего бизнесов приняли участие в программе из прифронтовых регионов - Херсонщины и Донетчины - 5 и 3 компании соответственно.

Согласно сообщению, один из бизнесов в программе до сих пор принадлежит россиянину. Это компания из Львовщины ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА", которая занимается производством мебели, а ее чистая прибыль в прошлом году составила более 10 млн грн. Также бизнес активно участвует в государственных тендерах.

Еще три компании из перечня имели российских владельцев на начало полномасштабного вторжения. Однако, пока все они избавились от российского следа. Речь идет о бизнесе из Полтавской, Черкасской и Одесской областей.

Напомним:

Объем начисленных средств по программе "Национальный кэшбек" на 23 сентября составил 23,6 млн грн для 663 тыс. зарегистрированных пользователей. Неделей ранее было зафиксировано 177 тыс. участников программы, которым в целом начислено 2,9 млн грн.