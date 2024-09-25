Rakuten Viber стал резидентом Дія.City

Украинское представительство Rakuten Viber стало резидентом Дія.City.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что Украина - важный рынок для компании. По данным Rakuten, приложением пользуются 98% украинцев со смартфонами.

В начале 2024 года компания открыла офис в Украине. А три ее субкомпании - Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards - уже имеют команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе.

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Напомним:

Украина поднялась на пятое место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг.