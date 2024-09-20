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Україна — пʼята країна у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

П'ятниця, 20 вересня 2024, 11:57 - Олексій Артемчук

Україна піднялася на п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри з посиланням на дослідження E-Government Development Index.

Повідомляється, що за час роботи Мінцифри Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те за рейтингом Оnline services Index. 

"Цифрова держава, яка почалася з ідеї Президента Володимира Зеленського, уже не вперше доводить ефективність у світових рейтингах. Цифровізацію українці вважають однією з найуспішніших реформ", – зазначають в повідомленні. 

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Також Україна посіла перше місце за показником E-Participation. Він вимірює, наскільки громадяни готові долучатися до державних процесів через онлайн-платформи. 

В повідомленні нагадують, що у застосунку "Дія" вже 20,9 мільйона користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі Дія майже 6 мільйонів людей отримують більш ніж 120 прозорих послуг.  

В дослідженні також йдеться, що за Індекс розвитку електронного урядування Україна посідає 30-те місце у світі.

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Україна Мінцифри
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