В Минэнерго сообщили об обесточивании в шести областях из-за обстрелов
За минувшие сутки, 24 сентября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, в Донецкой области в результате боевых действий обесточивалась подстанция и местная промышленность.
Согласно сообщению, по техническим причинам были обесточивания в двух областях.
В Черниговской области обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено.
В Запорожской области из-за технологических нарушений выключалась воздушная линия, при этом один из объектов снижал напряжение. Питание восстановлено.
На утро 25 сентября остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 482 населенных пункта Украины.
Напомним:
РФ этой осенью, по имеющимся данным, может нанести воздушные удары по трем украинским атомным электростанциям.