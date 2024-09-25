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В Минэнерго сообщили об обесточивании в шести областях из-за обстрелов

Среда, 25 сентября 2024, 11:15 - Виктор Волокита

За минувшие сутки, 24 сентября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

В частности, в Донецкой области в результате боевых действий обесточивалась подстанция и местная промышленность. 

Согласно сообщению, по техническим причинам были обесточивания в двух областях.

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В Черниговской области обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено. 

В Запорожской области из-за технологических нарушений выключалась воздушная линия, при этом один из объектов снижал напряжение. Питание восстановлено.

На утро 25 сентября остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 482 населенных пункта Украины.

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Напомним:

РФ этой осенью, по имеющимся данным, может нанести воздушные удары по трем украинским атомным электростанциям.

Минэнергетики электроэнергия
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