Санкции США против России удвоили торговлю юанем и рублем в Казахстане

Российские банки и компании все чаще выбирают Казахстан для валютных операций, необходимых для осуществления платежей с Китаем, после того как санкции США усложнили это в самой России.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

С июня по август среднемесячные объемы торговли тенге с китайской и российской валютами более чем удвоились до 893 миллионов юаней (127 миллионов долларов) и 86 миллиардов рублей (925 миллионов долларов) соответственно, по сравнению с первыми пятью месяцами года.

Рост "связан с прекращением торговли долларами США на Московской бирже", - сообщил центральный банк в Астане в письменном ответе на вопрос. Банк также отметил, что торговля тенге-доллар выросла на 50% в этом году из-за "роста экономической активности и торговли" в стране, которая граничит как с Китаем, так и с Россией.

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По словам людей, знакомых с ситуацией, казахские банки фиксируют рост спроса на юань со стороны российских предприятий. Такие операции могут осуществляться в других валютах, кроме тенге, поэтому они не отражаются в официальной статистике Национального банка.

Банки из других соседних стран также обращаются к казахстанским коллегам для торговли китайской валютой, включая пары юань-рубль и юань-доллар, сообщают источники. Многие транзакции осуществляются путем сопоставления покупателей и продавцов среди клиентов казахских банков, опять же, без регистрации таких сделок в официальной статистике.

Казахстан является одной из стран, которые играют центральную роль в усилиях США и их союзников по изоляции российской экономики.

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Совокупный объем торговли за период с июня по август в паре юань-доллар на Казахстанской фондовой бирже составил 1,63 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем 1,23 миллиарда долларов за тот же период прошлого года, согласно данным биржи.

Напомним:

Высокопоставленный чиновник заявил, что Казахстан не будет слепо следовать санкциям против РФ. Страна теперь будет пытаться защитить собственные экономические интересы.

Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через российскую платежную систему "Золотая корона".