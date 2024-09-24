Во Львове остановили строительство мусороперерабатывающего завода
Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановилось.
Об этом сообщил депутат городского совета Назар Бербек. Он – глава временной контрольной комиссии по вопросам деятельности этого предприятия.
"Сложилась кризисная ситуация – соглашение с польским подрядчиком можно считать разорванным", – написал он в Facebook со ссылкой на коммунальное предприятие "Зеленый город".
Подрядчиком строительства являлась польская компания Control Process SA.
Как пишет LIGA.net, на сайте "Зеленого города" указано, что Control Process не продлила банковскую гарантию в сумме 3,6 млн евро на исполнение контракта.
Если контракт будет расторгнут, эта сумма должна поступить в бюджет Львова в качестве компенсации. Такое нарушение контракта ставит под риск продолжение строительства завода с подрядчиком.
Депутатская комиссия дала протокольное поручение первому заместителю городского головы Львова Андрею Москаленко предоставить план выхода из кризисной ситуации и проинформировать, как это повлияет на стоимость работ и насколько сместит временные рамки реализации проекта.
Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове готово на 65% (на июль 2024 года).
Напомним:
Европейские инвестиционные компании готовы вкладывать средства в строительство 5 мусороперерабатывающих заводов в Ивано-Франковской области.