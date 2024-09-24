Во Львове остановили строительство мусороперерабатывающего завода

Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановилось.

Об этом сообщил депутат городского совета Назар Бербек. Он – глава временной контрольной комиссии по вопросам деятельности этого предприятия.

"Сложилась кризисная ситуация – соглашение с польским подрядчиком можно считать разорванным", – написал он в Facebook со ссылкой на коммунальное предприятие "Зеленый город".

Подрядчиком строительства являлась польская компания Control Process SA.

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Как пишет LIGA.net, на сайте "Зеленого города" указано, что Control Process не продлила банковскую гарантию в сумме 3,6 млн евро на исполнение контракта.

Если контракт будет расторгнут, эта сумма должна поступить в бюджет Львова в качестве компенсации. Такое нарушение контракта ставит под риск продолжение строительства завода с подрядчиком.

Депутатская комиссия дала протокольное поручение первому заместителю городского головы Львова Андрею Москаленко предоставить план выхода из кризисной ситуации и проинформировать, как это повлияет на стоимость работ и насколько сместит временные рамки реализации проекта.

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Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове готово на 65% (на июль 2024 года).

Напомним:

Европейские инвестиционные компании готовы вкладывать средства в строительство 5 мусороперерабатывающих заводов в Ивано-Франковской области.