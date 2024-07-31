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Проєкт на 155 млн євро: європейці готові інвестувати в сміттєпереробні заводи в Україні

Середа, 31 липня 2024, 16:56 - Віктор Волокіта

Європейські інвестиційні компанії готові вкладати кошти у будівництво 5 сміттєпереробні заводів у Івано-Франківські області.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив за підсумками зустрічі з послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером та керівниками низки інвестиційних компаній, які брали участь у розбудові сміттєобробної інфраструктури у країнах ЄС, Туреччині та Єгипті.

За словами міністра, він почув від них реальну готовність інвестувати у розвиток сміттєобробної інфраструктури на Івано-Франківщині. 

"Кластер складатиметься із 5 заводів, які сукупно перероблятимуть понад 470 тис. тонн відходів на рік. Вартість проекту – понад 155 млн євро. Тут є реальна готовність та зацікавленість громад, тому проект активно рухається", - розповів Стрілець. 

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Він також зазначив, що інвестори приходять вже з розумінням як це має працювати у тій чи іншій області та пропонують конкретні рішення. 

Стрілець закликав й усі інші області також долучатися до розвитку системи управління відходами в Україні. 

"Впевнений, що Івано-Франківщина, Полтавщина, Одещина, Київщина та Закарпаття стануть гарними прикладами для інших регіонів і вони також підуть цим шляхом. Україна, нарешті, отримає більш ніж 200 нових сучасних заводів європейського зразка", - зауважив міністр. 

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Нагадаємо:

У Міндовкіллі шукають інвесторів для будівництва сміттєобробних заводів: треба 4-5 млрд євро.

Економічна правда

завод інвестиції
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