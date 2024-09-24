Железные дороги Украины и Польши договорились о развитии маршрутов

АО "Укрзализныця" и Польская государственная железная дорога договорились развивать интермодальные железнодорожные маршруты между Азией и Европой.

Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Стороны договорились о повышении пропускной способности и эффективности пограничных переходов в грузовых перевозках, а также о расширении пограничной железнодорожной инфраструктуры.

Как рассказали в "Укрзализныци", Украина, несмотря на войну, остается перспективной страной для построения диверсификационного сообщения между Азией и странами ЕС, в частности, благодаря маршруту Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия - Украина в Польшу через польско-украинские железнодорожные пограничные переходы.

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Как говорится в сообщении, главной задачей обеих сторон является восстановление и развитие Евразийского интермодального сообщения и обеспечение максимальной эффективности железнодорожных грузовых перевозок на польско-украинских пограничных переходах.

"Украина и Польша – стратегические партнеры в этом проекте, поэтому нашим странам важно вместе координировать работу и работать над строительством украино-польских железнодорожных пограничных переходов и коридоров TEN-Т колеи 1435 мм на территории Украины", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лещенко.

Напомним:

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АО "Укрзализныця" и проект "Содействие добропорядочности в публичном секторе" (Pro-Integrity) договорились активно сотрудничать в разработке внутренних политик УЗ по вопросам предотвращения и выявления коррупции, добропорядочности и этики.