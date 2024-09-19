УЗ домовилася з Pro-Integrity про посилення боротьби з незаконними схемами

АТ "Укрзалізниця" та проєкт "Сприяння доброчесності у публічному секторі" (Pro-Integrity) домовилися активно співпрацювати в розробці внутрішніх політик УЗ з питань запобігання та виявлення корупції, доброчесності й етики.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Так, Pro-Integrity сприятиме антикорупційному офісу АТ "Укрзалізниця" у впровадженні інноваційних механізмів задля підвищення ефективності реалізації антикорупційних функцій всередині компанії, а також підтримає її в проходженні міжнародної сертифікації ISO за напрямками управління ризиками та менеджменту проти корупції.

"Ми системно працюємо над побудовою антикорупційної моделі, яка б превентивно боролася з незаконними схемами. Створювала запобіжники від дрібних крадіжок від рівня виробничого підрозділу, до централізованих закупівель на мільярди. Співпраця з Pro-Integrity – ще один крок на шляху розбудови в компанії сталої антикорупційної культури", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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"Керівник проєкту "Сприяння доброчесності у публічному секторі" (Pro-Integrity) Пітер Дімітрофф підтвердив готовність підтримувати зусилля Укрзалізниці в розбудові антикорупційної інфраструктури", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.

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