Нацбанк показал курс доллар и евро на среду
Вторник, 24 сентября 2024, 18:26 -
Официальный курс доллара увеличится в среду: иностранная валюта подорожает на 2 копейки.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на среду 25 сентября.
В то же время курс евро увеличится на 5 копеек.
Официальные курсы на среду установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,37 грн (41,35 грн по состоянию на 24 сентября);
- 1 евро - 46,04 грн (45,99 грн по состоянию на 24 сентября).
Напомним:
По состоянию на 24 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 1 копейку, евро уменьшился на 15 копеек.
Экономическая правда.
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