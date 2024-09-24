Нацбанк показал курс доллар и евро на среду

Официальный курс доллара увеличится в среду: иностранная валюта подорожает на 2 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на среду 25 сентября.

В то же время курс евро увеличится на 5 копеек.

Официальные курсы на среду установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,37 грн (41,35 грн по состоянию на 24 сентября);

1 евро - 46,04 грн (45,99 грн по состоянию на 24 сентября).

Напомним:

По состоянию на 24 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 1 копейку, евро уменьшился на 15 копеек.

Экономическая правда.

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