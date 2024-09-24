Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро

Станом на 24 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро зменшився на 15 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 45,99 грн (на 23 вересня долар - 41,34 грн, євро – 46,14 грн).

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,66 – 41,74 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,40 – 46,55 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,75 грн (курс на 23 вересня – 41,20 - 41,70 грн);

Євро – 45,95 - 46,58 грн (курс на 23 вересня – 46,00 - 46,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,15 - 41,70 грн;

Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,62 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,64 грн.