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Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро

Вівторок, 24 вересня 2024, 10:26 - Артур Крижний

Станом на 24 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро зменшився на 15 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 45,99 грн (на 23 вересня долар - 41,34 грн, євро – 46,14 грн). 

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,66 – 41,74 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,40 – 46,55 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,20 - 41,75 грн (курс на 23 вересня – 41,20 - 41,70 грн);
  • Євро – 45,95 - 46,58 грн (курс на 23 вересня – 46,00 - 46,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;
  • Ощадбанк – 41,15 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;
  • ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн;
  • Райффайзен - 41,20 - 41,62 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,64 грн.

курс валют долар євро
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