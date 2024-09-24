Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро
Вівторок, 24 вересня 2024, 10:26 -
Станом на 24 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро зменшився на 15 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 45,99 грн (на 23 вересня долар - 41,34 грн, євро – 46,14 грн).
На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,66 – 41,74 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,40 – 46,55 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,20 - 41,75 грн (курс на 23 вересня – 41,20 - 41,70 грн);
- Євро – 45,95 - 46,58 грн (курс на 23 вересня – 46,00 - 46,60 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк – 41,15 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,20 - 41,62 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,64 грн.
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