TikTok Music закрывают во всем мире
Компания ByteDance объявила, что в ноябре закроет свой музыкальный стриминговый сервис TikTok Music.
Об этом сообщается на официальном сайте TikTok Music.
Отмечается, что сервис прекратит работу 28 ноября 2024 года.
TikTok Music был доступен в таких странах, как Индонезия, Бразилия, Австралия, Сингапур и Мексика.
Сообщается, что TikTok Music возник на базе предыдущего продукта компании под названием Resso, который был запущен в Индии и Индонезии в 2019 году.
В сообщении добавляют, что TikTok значительно повышает ценность для артистов, увеличивая их стримы и популярность.
Напомним:
Группа из 21 штата и более 50 американских законодателей поддержали Министерство юстиции США в его защите закона, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok до 19 января или столкнуться с запретом.