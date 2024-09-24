TikTok Music закрывают во всем мире

Компания ByteDance объявила, что в ноябре закроет свой музыкальный стриминговый сервис TikTok Music.

Об этом сообщается на официальном сайте TikTok Music.

Отмечается, что сервис прекратит работу 28 ноября 2024 года.

TikTok Music был доступен в таких странах, как Индонезия, Бразилия, Австралия, Сингапур и Мексика.

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Сообщается, что TikTok Music возник на базе предыдущего продукта компании под названием Resso, который был запущен в Индии и Индонезии в 2019 году.

В сообщении добавляют, что TikTok значительно повышает ценность для артистов, увеличивая их стримы и популярность.

Напомним:

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Группа из 21 штата и более 50 американских законодателей поддержали Министерство юстиции США в его защите закона, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok до 19 января или столкнуться с запретом.