Понад 50 американських законодавців та 21 штат підтримують вимоги продати TikTok в США

Група з 21 штату і понад 50 американських законодавців підтримали Міністерство юстиції США в його захисті закону, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok до 19 січня або зіткнутися з забороною.

Про це повідомляє Reuters.

Материнська компанія TikTok ByteDance і група творців TikTok подали позови, щоб заблокувати закон, який може заборонити додаток, яким користуються 170 мільйонів американців. Апеляційний суд округу Колумбія проведе усні дебати щодо цього позову 16 вересня, і доля TikTok буде вирішуватися в останні тижні перед президентськими виборами 2024 року.

Подання до Конгресу підписали лідер більшості в Палаті представників республіканець Стів Скаліс, колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі, сенатор-республіканець Марко Рубіо та Френк Паллоне, провідний демократ у Комітеті з питань енергетики та торгівлі.

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"TikTok становить загрозу національній безпеці та конфіденційності споживачів.

Дозвіл TikTok працювати в США без розриву зв'язків з Комуністичною партією Китаю наражає американців на ризик того, що Комуністична партія Китаю отримає доступ до їхніх даних і використовуватиме їх", - йдеться в судовому поданні, яке очолили генеральні прокурори штатів Монтана і Вірджинія.

Група з понад 50 законодавців на чолі з представником США Джоном Муленааром, республіканцем від штату Мічиган і головою спеціального комітету Палати представників з питань Китаю, та головним представником демократів Раджею Крішнамурті, заявили в окремому поданні, що закон "забезпечує чіткий, досяжний шлях для постраждалих компаній для вирішення нагальних і негіпотетичних загроз національній безпеці, пов'язаних з їхніми нинішніми структурами власності".

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Нагадаємо:

Міністерство юстиції США звернулося до федерального апеляційного суду з проханням підтримати квітневий закон, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok до 19 січня.

Економічна правда