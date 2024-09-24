TikTok удалил аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ

ТікТок удалил аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ, за "участие в тайных операциях по оказанию влияния".

Об этом сообщает издание Sky News.

Отмечается, что это часть усилий соцсети по предотвращению дезинформации накануне ноябрьских президентских выборов в США, говорится в публикации.

Речь идет об аккаунтах медиагруппы "Россия сегодня", которая владеет информационными службами "РИА Новости" и "Спутник", а также "ТВ-Новости", материнской структуры телеканала RT.

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В соцсети напомнили, что ранее доступ к аккаунтам был ограничен в Великобритании и ЕС, а их контент во всем мире был обозначен как контролируемое государством медиа.

Однако сейчас считается, что они запрещены навсегда.

Напомним:

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Владелец Facebook и Instagram, компания Meta, сообщила, что запрещает RT и ряд других государственных российских медиа.