Meta забороняє акаунти Russsia Today та інших медіа РФ
Власник Facebook та Instagram, компанія Meta, повідомила, що забороняє RT та низку інших державних російських медіа.
Про це повідомляє Reuters.
Meta, заявила в понеділок, що забороняє RT, "Россия сегодня" та інші російські державні медіа-мережі на своїх платформах, стверджуючи, що ці ЗМІ використовували оманливу тактику для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті.
Заборона знаменує собою різку ескалацію дій найбільшої у світі компанії соціальних мереж проти російських державних ЗМІ після того, як вона роками вживала більш обмежених заходів, таких як блокування реклами цих ЗМІ та зменшення охоплення їхніх публікацій.
Заборона буде введена в дію найближчими днями, йдеться в повідомленні. Окрім Facebook, додатки Meta включають Instagram, WhatsApp і Threads.
Цей крок Мета зробив після того, як раніше цього місяця Сполучені Штати висунули звинувачення у відмиванні грошей проти двох співробітників RT за те, що офіційні особи назвали схемою найму американської компанії для виробництва онлайн-контенту з метою вплинути на вибори 2024 року.
Нагадаємо:
Meta Platforms отримала свій перший антимонопольний штраф ЄС за зв'язок сервісу оголошень Marketplace із соціальною мережею Facebook.