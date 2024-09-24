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Минимальную заработную плату не будут повышать в 2025 году – Минфин

Вторник, 24 сентября 2024, 15:43 - Артур Крыжный

В 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.

Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

Марченко отметил, что сейчас нет возможности повышать социальные стандарты, что было договорено с международными партнерами.

"В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", - отметил он.

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Напомним:

В Министерстве финансов не прогнозируют перебоев с социальными выплатами в течение 2025 года, ведь это - один из приоритетов бюджета.

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Минфин
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