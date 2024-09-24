Жодних проблем із соцвиплатами наступного року не буде – глава Мінфіну

У Міністерстві фінансів не прогнозують перебоїв із соціальними виплатами упродовж 2025 року, адже це - один із пріоритетів бюджету.

Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, нині немає жодних підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера наступного року буде профінансована, адже це бюджетний пріоритет.

"Передбаченого ресурсу достатньо для того, щоб забезпечити потреби усіх соціально вразливих категорій. І це - пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків", - заявив Марченко.

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Він переконаний, що так буде й наступного року.

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