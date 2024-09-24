НКРЭКУ повысила цену на электроэнергию для клиентов поставщика "последней надежды"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН) в сторону ее увеличения на период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Решение принято на заседании комиссии 24 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Регулятор, в частности, повысил на три месяца коэффициент, используемый для определения цены электроэнергии для потребителей ПОН на базе средневзвешенной цены э/э на рынке в сутки вперед (РДС) с 1,25 до 1,5.

На сегодняшний день цена е/е для потребителей ПОН на расчетный месяц определяется с учетом средневзвешенной фактической цены е/е на РДВ за первые 20 дней предыдущего расчетного периода, увеличенной на коэффициент, учитывающий риски колебания цен на балансировочном рынке (БР) и РДВ в размере 1,25.

Реклама:

"В результате масштабных обстрелов энергетической системы Украины произошел рост стоимости э/э для урегулирования небалансов э/э. При этом ППН (госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго") из-за обретения статуса "Дефолтный" в соответствии с Правилами рынка приобретает э/э для нужд собственных потребителей исключительно на БР", - говорится в обосновании регулятора до принятого решения.

"К НКРЭКУ обратилось ГПВД "Укринтерэнерго" с предложением внесения изменений в Порядок по увеличению коэффициента, учитывающего риски РДС с 1,25 до 1,5. При этом "Укринтерэнерго" отметило, что, начиная с апреля 2024 года стоимость е/е для урегулирование небалансов превышает средневзвешенную фактическую цену э/э на РДС с учетом действующего коэффициента, учитывающего риски от колебания цен на БР и РДВ на уровне 1,25", – пояснил регулятор.

Напомним:

Реклама:

В "Укрэнерго" предлагают увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 г. на 48% – до 783,71 грн/МВт*ч.