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После обстрелов не были света в семи областях – Минэнерго

Вторник, 24 сентября 2024, 12:43 - Виктор Волокита

В течение 23 сентября из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Так, в Донецкой области в результате обстрела возникло возгорание оборудования на одной из подстанций, что привело к обесточению шахты.

Как говорится в сообщении, работники шахты выведены на поверхность. Также в результате обстрела отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

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В Сумской области во время воздушной тревоги отключались воздушные линии и оборудование подстанции.

Напомним:

Обломки сбитых российских ударных дронов повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области, из-за чего без света осталось 20 населенных пунктов, также повреждены частные дома.

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электроэнергия Минэнергетики
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