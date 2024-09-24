Росіяни атакували Полтавщину дронами: уламки пошкодили енергетику
Вівторок, 24 вересня 2024, 09:27 -
Уламки збитих російських ударних дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру у Полтавській області, через що без світла залишились 20 населених пунктів, також пошкоджені приватні будинки.
Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram
Деталі: За словами очільника області, ППО працювала у Миргородському районі.
Пряма мова Проніна: "Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає.
Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів".
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Деталі: Голова ОВА повідомив, що на місці працюють усі відповідні служби, ситуація під контролем.
Передісторія:
- Увечері 23 вересня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники, в кількох областях оголошена повітряна тривога.
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