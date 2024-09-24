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Росіяни атакували Полтавщину дронами: уламки пошкодили енергетику

Вівторок, 24 вересня 2024, 09:27 - Артур Крижний , Українська правда

Уламки збитих російських ударних дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру у Полтавській області, через що без світла залишились 20 населених пунктів, також пошкоджені приватні будинки.

Джерело: голова ОВА Філіп Пронін у Telegram

Деталі: За словами очільника області, ППО працювала у Миргородському районі.

Пряма мова Проніна: "Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає.

Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів".

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Деталі: Голова ОВА повідомив, що на місці працюють усі відповідні служби, ситуація під контролем.

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Економічна правда
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